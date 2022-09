Ronaldova izbranka o najtežjem trenutku: Spraševala sem se, kako naprej

Georgina o težkih časih, ki jih je takrat preživljala družina, javno še ni spregovorila, to je prvič storila za potrebe dokumentarne resničnostne serije. Napovednik za drugo sezono razkriva trenutke žalosti, na enem od španskih filmskih festivalov pa je občinstvo dobilo priložnost, da prisluhne izjavam, ki bodo vključene v novo sezono projekta, ki nosi naslov I am Georgina.

''Življenje mi je toliko tega prineslo v tako kratkem času. V letošnjem letu sem v trenutku doživela najboljši in najhujši trenutek življenja. Velik kos mojega srca se je odlomil in vprašala sem se, kako naprej,'' je Georgina priznala v dokumentarcu in dodala: ''Odgovor se je skrival bližje, kot sem mislila. Pogledala sem v oči svojih otrok in tam sem videla edini način, da to storim.''