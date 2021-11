Ronaldova izbranka objavila sliko z ultrazvoka: Neučakani

Družina slavnega nogometaša Cristiana Ronalda že komaj čaka, da se jima pridružita še dva člana družinica. Potem ko sta Ronaldo in njegova izbranka Georgina Rodriguez sporočila, da pričakujeta dvojčka, je nosečnica s svojimi sledilci in oboževalci na Instagramu delila zelo intimen trenutek, in sicer je objavila fotografijo z zdravniškega pregleda oziroma ultrazvoka.

Georgina in Ronaldo sta prejšnji petek na Instagramu sporočila, da pričakujeta dvojčka: "Z veseljem sporočam, da pričakujeva dvojčka. Najini srci sta polni ljubezni – komaj čakava, da vaju spoznava."

To bosta že peti in šesti otrok za slavnega nogometaša ter že drugi par dvojčkov. Spomnimo, da sta se Georgina in Ronaldo v razmerje spustila leta 2016 in imata skupaj hčerko Alano Martin. Ronaldo je pred tem s pomočjo dveh nadomestnih mater dobil tri otroke: najstarejši Cristiano Ronaldo mlajši je star 11 let , dvojčka Eva in Mateo pa štiri leta.

Leta 2017 je Ronaldo priznal, da si želi kar sedem otrok, medtem ko je Georgina lani dejala: "Moja želja po materinstvu je močnejša od vsega. Upam, da bom imela še kakšnega otroka." In želja se ji je uresničila ter jo nagradilo za dvojno srečo.