Ronaldova izbranka pretiravala z obdelavo fotografije: poglejte njeno stopalo

" Poglej to nogo. Preveč photoshopa, " je zapisal en sledilec, drug pa se je z njim strinjal in dodal, " naslednjič manj obdelave. " Nekdo pa se je iz njenega kiksa ponorčeval, da ima velikost noge 48.

Georgina Rodriguez se je na Instagramu pohvalila, da ima delovni dan, saj se je pripravljala na modno snemanje. Na fotografiji je pozirala na stolu, na sebi pa je imela dvodelne kopalke, medtem ko jo je vizažist ličil. Največ pozornosti tokrat niso pritegnile njene obline in zagorela polt, ampak njena leva noga. Videti je, da se je manekenka preveč poigrala z obdelovanjem fotografije, saj je preveč povečala stopalo in ga naredila ogromnega.

Nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo in njegova izbranka Georgina sta vse poletje svoje sledilce dražila z osupljivimi fotografijami z jahte, med drugim kako uživata v sončnih zahodih, Georgina pa je tudi pokazala, da zna poprijeti za gospodinjska opravila na luksuznem plovilu. Par je skupaj štiri leta, zaljubljencema pa se je v zvezi rodila hčerka Alano. Cristiano ima od prej še 10-letna sinaCristiana mlajšega in tri leta stara dvojčka Evo in Matea. S svojimi dejanji in objavami sta že večkrat sprožila ugibanja, da sta zaročena, Georgina pa je celo v preteklosti na družbenih omrežjih Ronalda poimenovala 'mož', čeprav zakonske zveze nikoli nista uradno potrdila.