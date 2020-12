Ronaldova izbranka v copatih za 1.160 evrov

"Ljubiti samega sebe je začetek ljubezenske zgodbe, ki traja večno," je Georgina Rodriguez zapisala pod objavljeno fotografijo. Poleg velikega božičnega drevesa so posebno pozornost ukradli luksuzni izdelki znamke Louis Vuitton.

Georgina je imela med fotografiranjem na sebi copate omenjene priznane blagovne znamke, cena katerih na njihovi uradni spletni strani znaša 1.160 evrov. Na kavču je imela tudi odejo z logotipom prestižne znamke, za katero je treba odšteti 1.030 evrov.

Zvezdnica se je že dobro pripravila na prihajajoče praznike in okrasila svoj dom. Poleg razkošnega drevesa, ki stoji v kotu dnevne sobe, sta z Ronaldom na okensko polico postavila tudi različne okraske, kot so snežaki in severni jeleni, kar je pokazala v Instagramovi zgodbi.