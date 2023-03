Ronaldova izbranka v solzah prvič spregovorila o smrti sina.

"Sledi mi več kot 40 milijonov ljudi, a nihče ne ve, kako se v resnici počutim. To leto je v trenutku ponudilo z najboljšim in najslabšim trenutkom mojega življenja," je v začetku napovednika dejala zvezdnica, ki je aprila lani rodila dvojčka, deklico Bello Esmeraldo in dečka, ki je med rojstvom umrl.

"Življenje je težko," je s solzami v očeh priznala Georgina, a dodala, da se to kljub težkim trenutkom nadaljuje. "Imam razloge, da sem močna in vztrajam in Chris (Ronaldo, op.a.) me zelo podpira, da vztrajam s svojimi načrti. Dejal mi je, da mi bo to pomagalo."