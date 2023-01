Ronaldova izbranka z uhani iz 18-karatnega zlata za vrtoglavo ceno

Punca portugalskega nogometaša Cristiana Ronalda je z najnovejšo objavo na svojem profilu na Instagramu požela veliko pozornosti. Georgina Rodriguez je namreč nase nadela pregrešno drage uhane, vredne okoli 47.900 evrov. Prestižen nakit je izdelan iz osemkaratnega zlata in okrašen z diamanti, lastijo pa si ga največja imena sveta slave in zabave. Z razkošnimi dodatki se lahko med drugim pohvalijo Michelle Obama, Lady Gaga in Jennifer Lopez.