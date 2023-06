Ronaldov odziv na vprašanje o poroki z Georgino šokiral oboževalce

Cristiano Ronaldo in njegova Georgina Rodriguez sta se nedavno službeno mudila v Madridu. Nogometni zvezdnik je namreč na dogodku v španski prestolnici predstavljal svojo novo mineralno vodo, seveda pa so bili španski mediji zaljubljenega para tako veseli, da se nista mogla izogniti vprašanjem o zasebnosti. 29-letnico so novinarji vprašali, če bi se s Portugalcem želela poročiti, a večino je bolj kot odgovor šokiral Ronaldov začudeni obraz.

Cristiano Ronaldo velja za zelo podjetnega športnika in nedavno je to ponovno dokazal. Na promocijskem dogodku v Madridu je predstavljal svojo novo mineralno vodo, družbo pa je svojemu izvoljencu delala tudi Georgina Rodriugez.

icon-expand Cristianu Ronaldu je na promociji nove pijače družbo delala njegova Georgina Rodriguez. FOTO: Profimedia

Španski mediji so prisotnost zaljubljenega para, ki trenutno živi v Savdski Arabiji, seveda izkoristili tudi za vprašanja o zasebnem življenju. 29-letnico so vprašali, ali bi se z nogometnim zvezdnikom želela poročiti, a bolj kot njen odgovor je novinarje in udeležence dogodka presenetil odziv nogometaša. 38-letnik se je namreč ob njenem pritrdilnem odgovoru precej začudeno odzval, videti je bil kar nekoliko jezen, nato pa je celo zavil z očmi.

Posnetek njegove reakcije je zelo kmalu pristal na družbenih omrežjih. Čeprav ni povsem jasno, kaj vse točno je nato še povedala vplivnica, so komentarji na družbenih omrežjih začeli podpihovati govorice o tem, da med slavnim parom ni vse v najlepšem redu. "Ronaldo je v zvezi samo zaradi otrok" in "Irina se je pripravljena vrniti" je bilo nekaj komentarjev, nekateri so se celo šalili in namigovali, da je Argentinka vohunka Ronaldovega rivala Lionela Messija.

Novice o tem, da par ni več tako zaljubljen, kot je bil, in da v njuni zvezi vse od selitve v Arabijo ne cvetijo več rožice, so se začele širiti aprila. Nogometaša naj bi namreč motilo dejstvo, da njegovo dekle vedno manj časa namenja družini in da v času, ko on trenira in igra za klub Al Nassr, raje čas preživlja v luksuznih nakupovalnih središčih. Po poročanju Daily Maila je sicer vplivnica z zvezdnikom podpisala pogodbo, ki ji ob primeru razhoda obljublja mesečno preživnino v višini 100.000 evrov. Pogodba je bila morda sklenjena tudi zato, ker je Georgina mati njunih otrok in da lahko z Ronaldom skupaj živita v Savdski Arabiji, saj je tam neporočenim parom po zakonodaji prepovedano živeti pod isto streho.