Ronaldova zaročenka z večmilijonskim prstanom pozirala na plaži

Zdi se, da Georgina Rodríguez uživa v novi vlogi zaročenke nogometnega zvezdnika Cristiana Ronalda . 31-letnica je s sledilci na svojem Instagram profilu delila galerijo fotografij, na katerih je ponosno pokazala svoj razkošni zaročni prstan. Manekenka je z njim pozirala ob sončnem zahodu na slikoviti plaži, svojo izklesano postavo pa poudarila v prosojni beli športni opremi.

Poročali smo, da naj bi nogometni zvezdnik zanj odštel več milijonov. Eden od londonskih cenilcev Tobias Kormind je ocenil, da naj bi imel prstan okoli 35 karatov. Velikost prstana je primerjal z znamenitim diamantom Taylor-Burton, ki ga je Elizabeth Taylor podaril Richard Burton. Prstan, ki ga je Cristiano nadel Georgini, naj bi bil po Kormindovih ocenah vreden okoli pet milijonov dolarjev (okoli 4,3 milijona evrov). Druga cenilka Laura Taylor pa meni, da gre za kamen med 15 in 20 karati, vreden več kot dva milijona dolarjev (okoli 1,7 milijona evrov).