Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tuja scena

Ronaldova zaročenka z večmilijonskim prstanom pozirala na plaži

Saudova Arabija, 21. 08. 2025 09.50 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.M.
Komentarji
15

Ronaldova zaročenka Georgina Rodríguez je na svojem Instagram profilu delila galerijo fotografij, na katerih v beli športni opremi pozira na plaži. Zvezda fotografij ni le manekenka, ampak tudi velik zaročni prstan, ki krasi njeno roko. Kot smo poročali, naj bi nogometni zvezdnik zanj odštel več milijonov.

Zdi se, da Georgina Rodríguez uživa v novi vlogi zaročenke nogometnega zvezdnika Cristiana Ronalda. 31-letnica je s sledilci na svojem Instagram profilu delila galerijo fotografij, na katerih je ponosno pokazala svoj razkošni zaročni prstan. Manekenka je z njim pozirala ob sončnem zahodu na slikoviti plaži, svojo izklesano postavo pa poudarila v prosojni beli športni opremi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Poročali smo, da naj bi nogometni zvezdnik zanj odštel več milijonov. Eden od londonskih cenilcev Tobias Kormind je ocenil, da naj bi imel prstan okoli 35 karatov. Velikost prstana je primerjal z znamenitim diamantom Taylor-Burton, ki ga je Elizabeth Taylor podaril Richard Burton. Prstan, ki ga je Cristiano nadel Georgini, naj bi bil po Kormindovih ocenah vreden okoli pet milijonov dolarjev (okoli 4,3 milijona evrov). Druga cenilka Laura Taylor pa meni, da gre za kamen med 15 in 20 karati, vreden več kot dva milijona dolarjev (okoli 1,7 milijona evrov).

Preberi še Cenilci ocenili vrednost prstana, s katerim je Cristiano zaprosil Georgino

Da sta se zaročila, je manekenka potrdila na svojem Instagramu, kjer je zapisala: "Da, želim! V tem in v vseh mojih življenjih."

Preberi še Cristiano Ronaldo z velikim prstanom zaprosil Georgino Rodriguez
POP IN
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

 

Georgina Rodríguez ronaldo prstan plaža kopalke
Naslednji članek

Trump pritiska na muzeje: 'Vse se vrti okoli tega, kako grozne so ZDA'

Naslednji članek

Moški pretental vse v klubu: mislili so, da je Justin Bieber

SORODNI ČLANKI

Ronaldova Georgina ponudila vpogled v počitniške dni na luksuzni jahti

Ronaldo in Georgina zasebni kuharici ponudila milijon evrov za teden dni dela

Cristiano Ronaldo čestital hčerki: Najina ljubezen je vedno s teboj

Splet preplavil video Ronalda, ki pojasnjuje, zakaj ni zaprosil Georgine

Georgina dan po Ronaldovem rojstnem dnevu: Čestitke naši veliki ljubezni

Ronaldo v ledeno mrzlo vodo, Georgina z otroki na smučeh

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (15)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mamma mia
21. 08. 2025 11.15
+1
Večja rit ,večji prstan!
ODGOVORI
1 0
Sir Oliver
21. 08. 2025 11.12
+3
A je ta samo v rit rastla?
ODGOVORI
3 0
Valkidžija
21. 08. 2025 11.09
+2
Izklesano postavo, ha ha. Posebno reduktor je dobro nacentriran.
ODGOVORI
2 0
but_the_ppl_are_retarded
21. 08. 2025 11.11
+2
Težji predmeti ležijo nižje zaradi boljše razporeditve teže, nižjega težišča....
ODGOVORI
2 0
PanAm
21. 08. 2025 11.03
+8
Nekje pač mora nekaj imeti, če nima v glavi ........🤣🤣🤣
ODGOVORI
8 0
Glotar
21. 08. 2025 11.02
+4
ne utrujite s temi nepomebnimi in brezkoristnimi sponzorušami, ki so dno družbe...
ODGOVORI
4 0
jazpatipažidanamarela
21. 08. 2025 10.57
+8
Izklesana postava s pomočjo z nekaj umetne pomoči obdelave fotografij. Saj jo je kazalo, da se je že krepko zaredila. Vse za klike in služenje denarja.
ODGOVORI
8 0
Ana15
21. 08. 2025 10.56
+5
Od kdaj pa ima manekenka tako veliko zadnjico.
ODGOVORI
5 0
but_the_ppl_are_retarded
21. 08. 2025 11.02
+2
Novi standardi, ker bi jih zmanjkalo...
ODGOVORI
2 0
Verus
21. 08. 2025 10.56
+5
Za človeka ni hujše kaznu kot imeti vse, samo dostojanstva ne.
ODGOVORI
5 0
Njapo
21. 08. 2025 10.39
+5
Naj čuva prstan.....
ODGOVORI
5 0
IQ200
21. 08. 2025 10.38
+11
Zakaj ne objavi sliko v spodobnih oblačilih? Zakaj je potrebno vedno objavljati intimne predele telesa? A se ji je potrebno prodajat? Saj se že kopa v denarju? Ne razumem. To veliko pove o kvaliteti same ženske.
ODGOVORI
11 0
Valkidžija
21. 08. 2025 11.14
+1
In razkošnosti njenega podstrešja.
ODGOVORI
1 0
galeon
21. 08. 2025 10.31
+11
Narciska, ki sama nima nič.
ODGOVORI
11 0
mamma mia
21. 08. 2025 11.16
Ima ,bankomat!
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110