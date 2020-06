Ronaldovo dekle Georgina: Na začetku mi je bilo nerodno trenirati s Cristianom

Mlada manekenka in biološka mama Ronaldove najmlajše hčerke Alane Martine se trudi, da bi bil zdrav način življenja tudi edini, ki ga živi. Glede na to, da je v zvezi z Ronaldom, ki je s tem kar malo obseden, verjetno ni težko. A vseeno je pred kratkim priznala, da jo je bilo na začetku zveze kar malce sram trenirati v družbi svojega izbranca.

"Na začetku najine zveze mi je bilo nerodno trenirati s Cristianom v istem prostoru. Telovadila bi doma, ko bi on bil na treningu,"je za revijo Women's Health povedala Georgina in dodala, da je v času karantene spremenila mišljenje. "S časom je ta občutek sramu izginil. Zdaj prav rada treniram z njim. On je moj največji navdih in največja motivacija."

Georgina in Ronaldo sta se spoznala leta 2016, ko je nogometaš pomerjal oblačila v madridski trgovini Gucci, kjer je Georgina delala kot stilistka."Njegova višina, njegovo telo, njegova lepota ... Navdušil me je. Ko je stal pred mano, sem se cela tresla, saj sem zelo sramežljiva. A vseeno je med nama preskočila iskrica," je takrat povedala rjavolasa Španka.