Ronan Keating pričakuje že petega otroka

Glasbenik Ronan Keating , član irske glasbene skupine Boyzone in njegova žena Storm Keating pričakujeta drugega otroka. Ronan je veselo novico razglasil v intervjuju z gostiteljico Harrier Scott na radijski postaji Megic Radio. "S Storm pričakujeva dojenčka! Res je razburljivo. Dobro se počuti," je razkril ponosni očka, ki pa je novico kasneje oznanil tudi na Instagramu. "Še en mali Keating je na poti," je zapisal ob prikupni fotografiji žene in sina.

Zaljubljena zakonca pa imata skupaj že dveletnega sina Cooperja, Ronan pa ima z nekdanjo ženo Yvonne Connolly že 20-letnega Jacka, 18-letno Missy in 14-letno Ali.

Glasbenik pa se je pred kratkim pojavil tudi v oddaji Good Morning Britain, kjer se je s Piersom Morganom pošalil na račun tega, koliko otrok bo še imel. "Koliko jih boš še imel – dvajstet, trideset?" ga je porogljivo vprašal Piers. "Ne, to je to," je odgovoril nasmejani Keating. "Uboga Storm, on je stroj," se je pošalil Morgan in Storm se je v smehu strinjala.