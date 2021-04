Ronnie Wood med pandemijo v drugi bitki z rakom

Član zasedbe The Rolling Stones je pred kratkim razkril, da se je v preteklem letu skrivoma podal v boj z rakom. Med pandemijo se je z boleznijo spoprijel že drugič, agresivna in redka oblika raka pa je povezana z njegovim nezdravim načinom življenja. Sedaj, ko je trezen že peto leto, poudarja, da je njegova usoda v rokah ''višje sile''.

Ronnie Wood, ki je že leta 2017 zaradi pljučnega raka bil najtežjo bitko svojega življenja, je za angleške medije pojasnil, da ga je pred meseci doletela grozljiva diagnoza, saj so mu odkrili redko in izjemno agresivno obliko raka. 73-letni kitarist je dejal: ''Do sedaj sem se z rakom srečal dvakrat. Moram pa povedati, da sem zdaj zdrav in se počutim dobro.''

icon-expand Ronnie Wood čuti posledice svojega nezdravega načina življenja. FOTO: Profimedia

Drobnocelični karcinom je po navadi povezan s kajenjem, Wood je v preteklosti že priznal, da je pokadil med 25 in 30 cigaret dnevno, kar je počel kar pol stoletja, preden je leta 2016 nezdravo navado opustil. Zaradi odvisnosti od alkohola pa je kar osemkrat obiskal kliniko za zdravljenje odvisnosti in na koncu se mu je uspelo uspešno iztrgati iz krempljev alkoholizma.

''Pesti me veliko težav, vendar sem med okrevanjem ugotovil, da se moraš prepustiti. Če končni rezultat prepustiš višjim silam, se zgodi magična stvar,''je dejal in dodal, da se z izidom ne obremenjuje:''Kar bo, bo. To nima ničesar z mano. Vse, kar lahko storim, je to, da imam do vsega pozitiven odnos, da sem močan in se borim, vse ostalo je v rokah višjih sil.''

icon-expand Ronnie Wood z dvojčicama. FOTO: Instagram

Wood, ki je oče štiriletnih dvojčic Gracie inAlice, je obenem omenil tudi moč, ki jo je črpal iz ljubezni do slikanja in ustvarjanja: ''Umetnostna terapija se je ponujala sama od sebe, še posebej zaradi karantene in izolacije. Umetnost mi je pomagala, da sem se prebil skozi bolezen, da sem se lahko izrazil in se v njej tudi izgubil.''

icon-expand Ronnie (levo) se že veseli, da se z zasedbo The Rolling Stones vrne na glasbene odre. FOTO: Miro Majcen

Kljub vsem težavam pa je ves čas vztrajal, da se bodo z Rolling Stonesi na koncertne odre znova podali takoj, ko bo situacija to dovoljevala:''Glasba v nas še vedno močno utripa,'' je še dodal.