Ropal bogate hiše, da je lahko živel svoje glasbene sanje

Glasbena kariera, s katero je zaznamoval širši balkanski prostor

Glasbeno kariero je začel leta 1965, preden je ustanovil skupino, po kateri je najbolj znan, pa je igral v različnih zasedbah, kot so Zajedno, Suncokreti in Rani mraz. V slednji je sodeloval tudi z legendarnim Đorđem Balaševićem. S kitaristoma Borkom Ilićem in Prvoslavom Savićem ter bobnarjem Acom Dimitrijevićem je ustanovil skupino Hermelini, v kateri je igral bas in pel, največ pa so nastopali v Čačku in okolici. Prvič so zaigrali v šoli, na repertoarju pa so bile popularne rock pesmi tistega časa. Po tem je pel in igral v zasedbah Fantje z Morave, Vesnici ljubavi, Safiri in Čačanski plemići. V skupini Last Remaining Romantic World (PORS) je igral in pel z Radomirjem Mihajlovićem Točko, ki je kasneje postal priljubljen kot frontman skupine Smak. Tri leta sta se financirala tako, da sta ropala bogate hiše in s tem denarjem kupovala instrumente. Ko so ju ujeli, so ju premestili v preiskovalni zapor, kjer je Bora preživel sedem dni. Zaradi tega je bil tudi izključen iz gimnazije, sodišče pa je sprejelo sklep o izpustitvi pod določenimi pogoji.