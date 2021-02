Ropar iz Pariza: V času ropa nisem imel pojma, kdo je Kim Kardashian

67-letni Yunice Abbas, član roparskega klana, ki se imenuje kar Grandpa Robbers (Roparski dedki, op. a.), na sodišču ne bo izpodbijal svojih priznanj, je pa v knjigi opisal svojo vlogo pri kraji in se opravičil za travme, ki jih je povzročil žrtvi, torej resničnostni zvezdnici. Yunice je bil leta 2016 v času pariškega tedna mode, ko so Kim oropali, eden od 12 moških, ki so bili aretirani zaradi ropa v luksuznem hotelu. Bil je eden od petih moških, starih od 60 do 72 let, ki so v noči z 2. na 3. oktober 2016 vlomili v hotelsko sobo slavne 40-letnice. Roparji so takrat Kim zvezali, jo posadili v kopalniško kad in ji odtujili lastnino, vredno kar 8,5 milijona evrov. Kot so takrat poročali mediji, je bil to eden največjih ropov, katerih tarča so bili posamezniki, v zadnjih 20 letih francoske kriminalne zgodovine.

Povedal je, da je za Kim Kardashian prvič slišal dan po ropu, ko sta z ženo gledala novice. "Ko sem videl, o čem poročajo, sem sklonil glavo in žena je takoj vedela, da sem bil vpleten. Rekla mi je, da sem za to zagotovo kriv tudi jaz. Tisto noč se nisem vrnil domov, zato je vedela, da se je nekaj dogajalo,«je povedal za Paris Match.»Kolega Aomar Ait Khedache (prav tako obtožen) me je poklical, da ima zame delo, in mi pojasnil, da je žrtev žena znanega raperja. Več kot to niti nisem želel vedeti," je dodal.