Roparji iz hiše igralke Lori Loughlin ukradli nakit v vrednosti skoraj milijon evrov

Igralka Lori Loughlin in njen mož, modni oblikovalec Mossimo Giannulli, sta bila žrtvi ropa. Kot poročajo ameriški mediji, so njuno hišo v Los Angelesu pred dnevi oropali in odnesli nakit v vrednosti skoraj milijon evrov. Igralke in njenega moža v času ropa ni bilo doma, da so v hišo vlomili, pa je najprej opazila gospodinja. Poškodovanih ni bilo.

V dom igralke Lori Loughlin in njenega moža Mossima Giannullija so 3. januarja vlomili roparji, ki so s seboj odnesli nakit v vrednosti skoraj enega milijona evrov. 57-letne igralke in njenega 58-letnega moža ni bilo doma, varnostne kamere pa so pokazale, da zamaskirani roparji v hišo vstopili skozi razbito spalnično okno.

icon-expand Lori Loughlin in Mossimo Giannulli FOTO: Profimedia

Dogajanje je že potrdila policija, njen predstavnik za medije pa je za ameriško revijo TMZ dejal, da še ne vedo, ali sta bila zvezdnika načrtni tarči ropa ali zgolj naključni žrtvi. Prepričani pa so, da za ropom stoji južnoameriška tolpa roparjev, ki načrtuje take rope in nato zapusti državo.

Igralkina tiskovna predstavnica je dejala, da je zvezdnica hvaležna, da ni bil v tem nesrečnem dogodku nihče poškodovan. Dodala je, da je bil začetek letošnjega leta za zvezdnico težak, saj je v tem času umrl tudi eden njenih najbližjih prijateljev in nekdanji soigralec, Bob Saget.