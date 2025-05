Roparji Kim Kardashian spoznani za krive, a zapor jim je prihranjen

Osem oseb je bilo danes v francoski prestolnici obsojenih zaradi zločinov v povezavi z ropom Kim Kardashian iz leta 2016, ko so ji ukradli nakit v vrednosti več milijonov evrov. Sojenje se je zaradi francoske birokracije odložilo za skoraj deset let, kljub temu da so bili obtoženci aretirani le nekaj mesecev po zločinu, saj jih je policija izsledila s pomočjo DNK-ja, ki so ga našli na kraju dogodka.

Sodišče je oprostilo dva od desetih obtoženih, katerih kazni se gibljejo od zaporne do denarne globe. 69-letni Aomar Aït Khedache, vodja tolpe, je prejel najstrožjo kazen – osem let zapora, od tega je pet let pogojnih. Trije drugi so dobili po sedem let zapora, od tega pet let pogojno. Zaradi časa, že preživetega v priporu pred sojenjem, nihče od obsojenih ne bo šel v zapor. Sojenje je potekalo pred senatom treh sodnikov in šestimi porotniki. Obtoženci imajo 10 dni časa za pritožbo na sodbo.

Glavni sodnik David De Pas je po poročanju tiskovne agencije AP dejal, da je starost obtožencev vplivala na odločitev sodišča, da jim ne izreče strožjih kazni, ki bi jih poslale v zapor. Povedal je, da je bilo pri izreku kazni upoštevanih tudi devet let med ropom in sojenjem.

Roparji so v javnosti vzbudili ogromno zanimanja, predvsem zaradi svoje starosti – nadeli so jim celo naziv dedki roparji. Večina obtožencev je namreč starih od 60 do 70 let, na sodišče pa so prišli v ortopedskih čevljih in s palicami. Nekaj jih je hudo bolnih, vključno z rakom in Parkinsonovo boleznijo.