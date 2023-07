Rosalia o koncu zaroke z Rauwom Alejandrom: Ni bilo lahko

Rosalia je nekaj dni po tem, ko sta se z glasbenikom Rauwom Alejandrom po več kot treh skupnih letih razšla, komentirala novico v svoji zgodbi na Instagramu. "Ljubim, spoštujem in občudujem Rauwa. Ne posvečam pozornosti filmom, midva veva, kaj sva doživela. To ni lahek trenutek, zato hvala vsem za razumevanje in spoštovanje," je zapisala v španščini. Izjava je bila objavljena na modrem ozadju, končala pa se je z belim emojijem srca.

Njeno sporočilo je bilo objavljeno kmalu po pevkinem nastopu v Parizu. Videoposnetki nastopa, ki so jih posneli oboževalci, prikazujejo, kako si briše oči, ko izvaja klavirsko izvedbo skladbe Hentai , in se med pesmijo nekajkrat na kratko ustavi, da se zbere. Množica ji je na koncu pomagala prebroditi pesem in Rosalia se jim je nasmehnila.

30-letni Rauw Alejandro je prav tako spregovoril o njunem razhodu v izjavi, ki jo je delil na svojem profilu na Twitterju."Da, pred nekaj meseci sva z Rosi prekinila zaroko. Obstaja na tisoče težav, ki lahko povzročijo razhod, vendar v najinem primeru ni šlo za krivdo tretjih oseb ali nezvestobo. V času, ki sem si ga vzel, da vse dojamem, so se pojavile napačne javne obtožbe." Pevec je nadaljeval: "In zaradi spoštovanja, ki ga imam do nje, do najinih družin in do vsega, kar smo doživeli, nisem mogel ostati tiho in še naprej gledati, kako poskušajo uničiti najbolj resnično ljubezensko zgodbo, ki mi jo je Bog dovolil živeti."