Rosario Dawson razkrila največjo oviro v ljubezenskem odnosu s politikom

Hollywoodska igralka Rosario Dawson je ob novici, da je njen partner, senator Cory Booker , odstopil od predsedniške kampanje, zapisala, kako močno ga ljubi: "Cory, si vsakodnevni navdih. Na tej poti ste ti in tvoja izjemna ekipa predstavljali najboljše v nas in vem, da boste takšni še naprej. Hvala. Vidim te. Ljubim te," je v znak podpore zapisala na Twitterju.

V intervjuju je zvezdnica filmov, kot so Mesto greha, Na muhi, Neustavljiv, Smrtno varen, Vrnitev v deželo zombijev ... za spletno stran Yahoopriznala, da ni bilo vedno lahko, kajti Cory je bil veliko na poti, prav tako je bila sama zaposlena s svojimi projekti: "To je bilo za oba resnično zahtevno leto. Jaz sem zelo fizična oseba, potrebujem dotik, kar je težko, ko imaš razmerje na daljavo." Toda reden pogovor s partnerjem ji je pomagal, da je lažje preživela čas, ko sta bila narazen: "Biti moramo premišljeni, konkretni ter zavestni glede tega, na kak način želite biti ljubljeni," je še dodala.

Dodala pa je tudi, da se njun pogovor in skupni trenutki ne vrtijo samo okoli politike, ampak si delita strast do knjig, filmov, televizijskih oddaj in glasbe: "Rada imava Zvezdne steze, Vojno zvezd, ravnokar sva pogledala serijo The Mandalorian. Sva zelo radovedna o vsem. Bereva si poezijo. V najinem domu je vedno glasba. Cory pripravi glasbeno podlago in nato bereva, sva ravno sredi knjige avtorja Kurta Vonneguta."