Rosario Dawson spregovorila o svoji spolni usmerjenosti

Rosario Dawson je nedavno spregovorila o svoji Instagram objavi izpred dveh let, kjer je izrazila podporo LGBTQ skupnosti med mesecem ponosa. Oboževalci so že takrat sklepali, da je to neke vrste priznanje o istospolni usmerjenosti. Igralka filma Mesto greha je zadnje leto v zvezi z nekdanjim ameriškim predsedniškim kandidatom in senatorjem Coryjem Bookerjem.