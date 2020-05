Rose McGowan: Hollywood je kult, morala bi ga zapustiti že prej

Igralka Rose McGowan si želi, da bi že prej spregledala, kakšen je v resnici Hollywooda, in bi ga že prej zapustila. Povedala je, da ji glasba predstavlja sproščujoč umik od filmske industrije.

46-letnaRose McGowan, ki je zaslovela predvsem s svojo vlogo v seriji Čarovnice, je v intervjuju za Yahoo Entertainment spregovorila o tem, kaj ji predstavlja glasba in njen album Planet 9,ki ga je izdala leta 2018. Dejala je, da ji glasba predstavlja pobeg iz realnega sveta in ob tem pozabi na preteklost. Igralka je ena izmed prvih obtožila razvpitega producenta Harveyja Weinsteina spolnega nadlegovanja, pravi pa, da je bila v resnici žrtev celotnega Hollywooda. "To je bila moja dnevna naloga. Zelo sem uživala v snemanju filmov, a to ni bila ljubezen mojega življenja," je povedala o svoji igralski karieri. "Nisem želela zapustiti same sebe samo zato, da bi ostala v Hollywoodu, s katerim se že v osnovi ne strinjam, ker mislim, da je kult. Po spolnem napadu sem pristala na črnem seznamu. Potem sem se trudila dobiti kakršno koli vlogo, a to je žalosten način življenja."

Rose McGowan si želi, da bi prej zapustila Hollywood. FOTO: Profimedia

O svoji glasbi pa pravi, da ji služi kot pobeg iz resničnosti: "Vedela sem, da če bo glasba terapevtsko delovala name, bo tudi na druge. Potrebovala sem način, da bom pozabila na preteklost in se počutila bolje." Čeprav so vsi mislili, da je med snemanjem serije Čarovnice srečna, ni bilo tako. "Bila sem osamljena. Bila sem slavna, ker sem bila na televiziji, ampak to nisem bila jaz. To je čudna situacija," je priznala.

Harveyju Weinsteinu prestaja 23-letno zaporno kazen. FOTO: AP