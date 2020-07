Rose McGowan poziva k aretaciji princa Andrewa in Billa Clintona

Pred dnevi smo poročali o tem, da so prijateljici in ljubimki Jefferyja Epsteina, Ghislaine Maxwell, odvzeli prostost, sedaj pa so vse oči uprte v princa Andrewa, ki je bil prav tako dober prijatelj pokojnega. Svoje mnenje pa je sedaj na Twitterju povedala tudi igralka Rose McGowen, ki je med drugim igrala v seriji Čarovnicein je bila ena od prvih, ki je leta 2017 razvpitega producenta Harveyja Weinsteina obtožila posilstva. "Zdaj najdite Billa Clintona in princa Andrewa,"je Rose tvitnila le nekaj dni po tem, ko sta FBI in NYPD v podeželskem mestu v New Hampshiru aretirala Maxwellovo. Igralkino objavo spremlja fotografija Harveyja Weinsteina, Epsteina in Maxwellove s prečrtanimi obrazi.