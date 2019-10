Rose McGowan: Weinstein želi utišati žrtve spolnega napada

McGowanova je bila sicer ena od prvih, ki je leta 2017 razvpitega producenta obtožila posilstva. Takrat se ga je prijel sloves enega največjih spolnih prestopnikov, ki je zaradi svoje funkcije in moči v svetu filma izkoriščal in zlorabljal ženske, ki so se želele uveljaviti kot igralke. Zoper 67-letnika so doslej vložile tožbo Cara Delevingne , Madonna , Gwyneth Paltrow in druge . Filmski velikan trenutno čaka na sojenje in še vedno zanika vse obtožbe o spolnem zlorabljanju.

Igralka Rose McGowan , ki je med drugim igrala v priljubljeni seriji Čarovnice in filmu Črna dalija, je vložila že drugo tožbo proti Harveyju Weinsteinu , saj naj bi jo njegovi nekdanji odvetniki in zasebna obveščevalna agencija silili k molku.

Rose je v svoji prvi obtožbi priznala, da jo je Weinstein posilil v hotelski sobi med njunim poslovnim srečanjem na filmskem festivalu Sundance leta 1997. Kot razloge za novo tožbo zoper producenta, odvetnikoma Davidu Boiesu in Lisi Bloom ter zasebnemu obveščevalnemu podjetju Black Cube, je navedla izsiljevanje, vdor v zasebnost in goljufije. Izsiljevati naj bi jo začeli po tem, ko je pojasnila, da piše knjigo o svojem življenju, kamor je vključila tudi podrobnosti spolne zlorabe.

Kot pojasnilo je navedla tudi to, da so leta 2016 preprečili izid knjige in zato je zapis prišel v javnost šele lani. V obtožbi je zapisala: "V tem primeru gre za nezakonito prizadevanje enega najmočnejših moških v Ameriki in njegovih predstavnikov, da utiša žrtve spolnega napada. In tu gre za pogumne ženske in novinarke, ki vztrajajo, da bi prišli do resnice." Odvetnik obtoženega 67-letnika je za Hollywood Reporter povedal, da so obtožbe neutemeljene.

Knjigo z naslovomPogumna (Brave) je igralka izdala lani in podrobno opisala domnevno zlorabo in tudi to, kako je Weinstein zastrupil filmsko in televizijsko industrijo.