Roseanne žrtve spolnih zlorab označila za vlačuge

Čeprav so nekateri mislili, da se bo ameriška komičarka Roseanne Barrpotem, ko ji je zaradi tvita, da je"političarka Valerie Jarrett otrok muslimanske bratovščine in filma Planet opic", s čimer je nekdanjo Obamovo privrženko primerjala z opico, televizijska mreža ABC odpovedala novo preobleko njene serije Roseanne,umirila, so se zmotili.

V podcastuThe Candace Owens Show, temnopolte novinarke Candace Owen, kar je po svoje precej pomenljivo, si je Barrova tokrat privoščila svoje ektremne poglede na preživele žrtve spolnih napadov in zagovornikov gibanja #MeToo. Povedala je, da je viktimizacija žensk v Hollywoodu zaradi plenilcev, kakršen je Harvey Weinstein, posledica njihove lastne nemoralnosti.

"To je zato, ker so vlačuge. Če pač ne stečeš iz sobe in rečeš, oprostite, tega mi ne boste naredili, ostaneš tam in si morda misliš, da boš dobila vlogo scenaristke. Potem nisi nič drugega kot vlačuga, ki se pretvarjaš, da nisi spolnih uslug zamenjala za denar,"je bila neposredna Barrova.

Barrova je še dejala, da bi morala biti dr. Christine Blasey Ford, ki je obtožila sodnika vrhovnega sodišča Bretta Kavanaugha spolnega napada pred njegovo potrditvijo, v zaporu. To pa še ni vse, predsedniško kandidatko in senatorko Kamalo Harris je imenovala za "Kama Sutra Harris" in jo obtožila, da je "spala svojo pot do dna", s čimer je namignila na njeno prejšnjo zvezo z nekdanjim županom San Francisca Williejem Brownom.

Za povrhu vsega pa se Barrova želi vrniti v svet komedije, čeprav ima očitno zaničevalen odnos do žrtev spolnih zlorab. Zato ji nekoliko zlobni jeziki že zdaj napovedujejo, da četudi ji bo to uspelo, bo to zagotovo kratkega daha ...