Rosie O'Donnell zaročena z 22 let mlajšo policistko

56-letna ameriška igralka in voditeljica Rosie O'Donnell, ki je znana po tem, da je brez dlake na jeziku, je v pogovorni oddaji razodela, da je znova zaročena, srce pa ji je ukradla 33-letna policistka Rooney iz Bostona. Novico o novi ljubezni je dala v javnost novembra 2017, ko je dejala, da je znova srečna in zaljubljena, njena partnerica pa se zelo dobro razume tudi z njenimi otroki.

Kljub temu da mlajša izvoljenka živi v Bostonu, zvezdnica pa v New Yorku, to ni ovira. Nikakor pa ni ovira tudi njuna razlika v letih: "Venomer ji govorim, da sem prestara zanjo, ona pa mi odgovarja, da to nikakor ni ovira, ter doda, da jo je življenje v vojski ter dejstvo, da je vsak dan tvegala življenje, naučilo, kaj je v življenju pomembno ..."

Rooney je spoznala na neki dobrodelni večerji, na začetku zveze pa nikakor ni razmišljala o novi poroki: "Ne mislim se spet poročiti, vsi poznate moj zakon z Michelle, poleg tega sem stara 55 let – nimam več moči, da bi se mogla kdaj znova boriti z odvetniki."

Michelle in Rosie sta se spoznali leta 2011, leto dni kasneje je sledila poroka, posojili pa sta tudi deklico Dakoto. A zakon je razpadel, v tistem času pa si je Michelle skoraj vzela življenje: "Psihična bolezen je izredno težka zadeva, ki uničuje številne družine," je takrat komentirala dogajanje zvezdnica.