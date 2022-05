Rosie O’Donnell namignila, da je znova srečna v ljubezni

Rosie O’Donnell je na Instagramu v skrivnostni objavi namignila, da je po treh letih znova našla srečo v ljubezni. Igralka in nekdanja voditeljica pogovorne oddaje je na Instagramu objavila fotografijo, na kateri je mogoče videti dlani s prepletenimi prsti, ki počivata na močno potetovirani nogi za zdaj neznane gospodične.

O'Donnellova je sledilcem z zgovorno objavo razkrila, da je v resni zvezi, pod fotografijo pa so se zvrstili številni komentarji. Te je spodbudila z vprašanjem ''Kako pa poteka vaš vikend?''.

To je prva tovrstna objava, namig na pričetek novega poglavja, ki prihaja skoraj tri leta po razhodu z nekdanjo izbranko. 60-letnica je bila pred tem zaročena z Elizabeth Rooney , policistko, zaposleno v Bostonu. Zvezo sta po dveh skupnih letih končali ob koncu leta 2019.

Nekateri oboževalci so zvezdnici ob razkritju nove romance tudi čestitali: ''Tako zelo vesel sem zate,'' je zapisal eden od njih, spet drugi pa na njen dopis odgovoril: ''Še zdaleč mi ne gre tako dobro kot tebi!''

Rosie O'Donnell in nekdanja zaročenka Elizabeth Rooney

Rosie je bila poročena tudi s Kelli Carpenter, s katero imata štiri otroke, sedaj 26-letnega Parkerja, 24-letno Chelsea, 22-letnega Blaka in 19-letno Vivienne. Drugič je v zakon skočila z Michelle Rounds, s katero sta bili v zvezi med letoma 2012 in 2015, skupaj pa sta posvojili sedaj 9-letno Dakoto. Roundsova je leta 2017 storila samomor.

O'Donnellova je tudi babica trem vnukom. V začetku tega leta je javnosti sporočila, da se je Chelsea razveselila otroka in ji tako že tretjič podarila naziv, na katerega je zelo ponosna: ''Imenujte me kar 'Babi 3' – trije vnuki. Sem babica. Obožujem to!''