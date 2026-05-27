Rosie O'Donnell o dvigu obraza: Stal me je več kot katerikoli avtomobil

Komičarka in nekdanja televizijska voditeljica Rosie O'Donnell je razkrila, da je za estetski dvig obraza zapravila več denarja kot za avtomobil. O posegu je odkrito spregovorila v svojem podkastu in priznala, da je bila odločitev precej spontana.

"Stal me je več kot katerikoli avtomobil," je povedala in dodala: "Ampak veste kaj? Mislim, da je bilo vredno." Dodala je, da se po posegu počuti bolje in samozavestneje. 64-letna zvezdnica je pojasnila, da se je za lepotni popravek odločila predvsem zato, ker jo je motil povešen videz kože po izgubi telesne teže. "Ko sem shujšala, sem imela občutek, da moj obraz visi."

Poudarila je, da odločitve ne obžaluje ter da podpira ljudi, ki se odločijo za estetske posege. "Če želiš nekaj spremeniti na sebi in si to lahko privoščiš, zakaj pa ne?" Poudarila je še, da želi biti glede estetskih posegov iskrena: "Ljudje pogosto skrivajo, kaj so si dali narediti. Jaz pa sem si rekla: Zakaj ne bi povedala resnice?"

V preteklosti je igralka sicer že večkrat javno govorila o svojih zdravstvenih težavah in hujšanju. Po srčnem infarktu leta 2012 je začela spreminjati življenjski slog, v zadnjih letih pa je izgubila precej kilogramov tudi s pomočjo zdravil za hujšanje.