Rosie O'Donnell o okrevanju prijateljice Madonne: Je zelo močna

Rosie O'Donnell je pohvalila svojo 'zelo močno' prijateljico Madonno, potem ko je na družbenem omrežju delila njuno skupno fotografijo iz leta 1992, ko sta skupaj zaigrali v filmu Ženska liga. 61-letna komičarka je med komentarji odgovorila na vprašanja o Madonni in zapisala, da se njena tri leta starejša prijateljica dobro počuti in že okreva po bakterijski okužbi, zaradi katere je bila nedavno hospitalizirana. Madonna in Rosie O'Donnell sta dobri prijateljici. "Okreva v domači oskrbi. Tudi na splošno je zelo močna oseba," je komičarka odgovorila enemu od sledilcev, ki ga je zanimalo, v kakšnem zdravstvenem stanju je Madonna. "Bog jo blagoslovi, upam, da je v redu. Vseeno mi je za turnejo," pa je zapisal nek drug uporabnik Instagrama, ki mu je komičarka odgovorila: "V redu je." V filmu Ženska liga je Madonna zaigrala plesalko Mae Mordabito, O' Donnellova pa je nastopila v vlogi njene najboljše prijateljice Doris Murphy. Oba lika sta se pridružila ženski bejzbolski ekipi, preden se je začela druga svetovna vojna. "Se spomniš?" je ob skupni fotografiji zapisala O'Donellova. Komičarka je marca spregovorila o prijateljstvu z Madonno, ki sta ga skozi leta le še poglobili, na TikToku pa je dodala, da sta še vedno zelo dobri prijateljici. PREBERI ŠE Madonna je po hospitalizaciji v domači oskrbi, počuti se bolje Guy Oseary, menedžer kraljice popa, je minuli teden razkril, da se Madonna bori z resno bakterijsko okužbo in je hospitalizirana. Njena nenadna bolezen se je zgodila le nekaj tednov, preden bi se morala zvezdnica podati na svetovno turnejo. "Kar nekaj časa se ni menila za simptome bolezni, saj je mislila, da bodo izzveneli, ves čas pa je veliko vadila za turnejo. V pričakovanju koncertov je izgorela in ni bila več na 100 odstotkih z zdravjem. V svoji želji po tem, da je najboljša, je neutrudljiva. Želi očarati in navdušiti oboževalce ter pokazati nekaj, kar nihče drug pred njo še ni," pa je za revijo People povedal vir blizu pevke. "Že nekaj časa je zelo zaposlena in ni primerno skrbela zase. Vedno se žene prek svojih zmožnosti," pa je dodal nek drug vir. Pevka bi morala na prvem koncertu turneje nastopiti 15. julija v Vancouvru.