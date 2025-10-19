Svetli način
Tuja scena

Rosie O'Donnell: To je bil najslabši gost v moji oddaji

New York, 19. 10. 2025 13.26 | Posodobljeno pred 32 minutami

Rosie O'Donnell je v nedavnem intervjuju delila zanimive podrobnosti o svojih najljubših, pa tudi manj ljubih gostih v njeni pogovorni oddaji. Kot je povedala, se kot "enega najslabših" spominja Keanuja Reevesa. "Veš, Keanu, to je pogovorna oddaja. Moraš govoriti," mu je po lastnih navedbah dejala pred desetletji. Kljub temu do Reevesa ne goji zamer.

Eno od bolj priljubljenih vprašanj za voditelje in voditeljice pogovornih oddaj je, kdo od gostov je bil najslabši sogovornik, kdo se je najslabše obnašal ali pa je imel nerazumne zvezdniške zahteve. To vprašanje so nedavno zastavili tudi nekdanji voditeljici in igralki Rosie O'Donnell.

Rosie O’Donnell
Rosie O’Donnell FOTO: Profimedia

V več kot tisoč oddajah, ki jih je odvodila med letoma 1996 in 2002, se je zvrstilo na stotine gostov in gostij. Kot "eden najslabših" pa ji je v spominu ostal Keanu Reeves. Čeprav ima zvezdnika iz priljubljenega filma Matrica rada, pa priznava, da se kot gost ni izkazal.

"Zelo je prijazen, videti je čudovito, obožujem vse njegove filme, a ni hotel odgovoriti na vprašanje. Rekla sem: 'Keanu, kako gre? Kako se počutiš?' In on je odgovoril: 'Dobro.' Bili smo v živo. Nismo mogli ponovno posneti. Po treh minutah sem končno rekla: 'Veš, Keanu, to je pogovorna oddaja. Moraš govoriti'," je opisala srečanje.

Kljub temu se je Reeves po njenih navedbah sčasoma navadil javnega nastopanja. "Čudovit in dobrosrčen človek je," je še dodala O'Donnell.

Ob tem pa je spregovorila tudi o tem, kdo je bil njen najljubši gost v oddaji. V posebno dobrem spominu sta ji ostala Barbra Streisand in Marty Short.

