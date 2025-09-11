Rosie O'Donnell: To je bila ena najbolj bolečih stvari v življenju

Televizijski voditeljici Rosie O'Donnell in Ellen DeGeneres sta bili včasih dobri prijateljici. Vse do intervjuja leta 2004, ki je končal njune dobre odnose. V intervjuju z Larryjem Kingom je DeGeneres namreč dejala, da z O'Donnell nista prijateljici.

Kot je O'Donnell dejala v enem od nedavnih pogovorov, je bila DeGeneres v enakem položaju leta 1997, ko je svetu razkrila istospolno usmerjenost. "Namesto da bi mi stala ob strani in me držala za roko, kot sem jaz njej, se je odločila storiti nasprotno," je dejala, s čimer se je nanašala na svoje javno razkritje istospolne usmerjenosti.

"To je bila ena najbolj bolečih stvari, ki so se mi kdaj zgodile v šovbiznisu, v mojem življenju. Nisem mogla verjeti. Imam fotografije, na katerih pestuje moje otroke. Poznala sem jo 30 let," je še dejala.

O'Donnell je v preteklosti sicer že spregovorila o težkem obdobju in priznala, da se ji je za izrečene besede opravičila, a dodala, da se ne spomni, da bi jih izrekla. O'Donnell pa jih nikoli ni mogla pozabiti. V tistem obdobju je namreč ustvarila majice z napisom Ne poznam Rosie, nisva prijateljici in jih razdelila svojemu osebju.