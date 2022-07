Rosie O’Donnell z novo izbranko prvič na rdeči preprogi.

Nekdanja voditeljica pogovorne oddaje The View Rosie O'Donnell se je pretekli konec tedna na posebnem dobrodelnem dogodku v Los Angelesu pojavila na rdeči preprogi in premierno predstavila izbranko Aimee Hauer, s katero je sicer že nekaj časa v srečni zvezi.

Aimee Hauer, ki je javno sicer manj izpostavljena, je v preteklem letu v podcast oddaji razkrila, da je odraščala v zelo strogi in verni družini, kar je vodilo v poroko z moškim, ko je bila stara zgolj 21 let. "To sem storila, ker sem morala," je dejala Hauerjeva, ki se je z bivšim soprogom nato več let borila za skrbništvo nad hčerko Izzie. O'Donnellova in Hauerjeva, ki sta zvezo uradno potrdili na prvi dan junijskega meseca ponosa, sta se dobrodelnega dogodka udeležili v družbi številnih drugih zvezdnikov, med drugim tudi komičarke Kathy Griffin, ki se je na oder vrnila prvič po nedavni borbi z rakom.

Novopečena zveza cveti skoraj tri leta po tem, ko se je O'Donnellova razšla z zaročenko Elizabeth Rooney, policistko, zaposleno v Bostonu. Zvezo sta po dveh skupnih letih končali ob koncu leta 2019. Rosie je bila poročena tudi s Kelli Carpenter, s katero imata štiri otroke, sedaj 26-letnega Parkerja, 24-letno Chelsea, 22-letnega Blaka in 19-letno Vivienne. Drugič je v zakon skočila z Michelle Rounds, s katero sta bili v zvezi med letoma 2012 in 2015, skupaj pa sta posvojili sedaj 9-letno Dakoto. O'Donnellova je tudi babica trem vnukom.