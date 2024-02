'Ross in Rachel' skupaj v oglasu za Super Bowl

Oglasi za Super Bowl so vsako leto izjemno kreativni, v njih pa pogosto zasledimo svetovno znane obraze v nekoliko drugačnih vlogah. V zadnjem izdanem oglasu letošnjega dogodka, ki bo 11. februarja, sta poleg Davida in Victorie Beckham, Usherja in Jelly Roll, nastopila tudi 'Prijatelja' Jennifer Aniston in David Schwimmer. Zabavna scena srečanja, ko Jen (namerno) ne prepozna Davida, je navdušila in nasmejala številne ljubitelje kultne serije.

Ross Geller in Rachel Green sta znova skupaj, ampak ne na način, kot bi si morda želeli oboževalci kultne serije Prijatelji. David Schwimmer in Jennifer Aniston, ki sta desetletje igrala priljubljena lika, sta skupaj nastopila v zadnjem izdanem oglasu za Super Bowl. Njuna zabavna scena srečanja je navdušila in nasmejala številne ljubitelje serije.

"Hej, Jen," se začne del njunega prizora, ko igralec priteče do igralke, ki nakupuje rože in jo želi objeti. "Hej, sva se že srečala? Mi daš namig?" mu odvrne Jennifer, kar vidno preseneti Davida. "Skupaj sva delala deset let," ji presenečeno pove, nato pa priljubljena Rachel odgovori, da se ga še vedno ne spomni. "Kot da bi pozabila deset let svojega življenja," še doda in se obrne ter odide, David pa v Rossovem razočaranem slogu odgovori: "Sovražim to mesto."

David Schwimmer in Jennifer Aniston, ki sta desetletje igrala priljubljena lika, sta skupaj nastopila v zadnjem izdanem oglasu za Super Bowl. FOTO: Profimedia icon-expand

Ljubitelji serije so nad ponovno združitvijo Rossa in Rachel navdušenje izkazali v komentarjih. "Oglas Davida Schwimmerja in Jennifer Aniston je edina stvar, ki jo bom gledal na tem Super Bowlu," in "Vse, kar tukaj vidim, sta Ross in Rachel", so zapisali komentatorji, nekateri pa so še dodali, da so vedno veseli, ko vidijo ponovno srečanje zasedbe.