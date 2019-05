Rossova ogorčena nad 'nadlegovanjem' na letališču

Diana Ross je nastopila na jazz festivalu v New Orleansu, kjer so jo tretirali kot kraljico, ni pa bila zadovoljna z obravnavo varnostnega osebja na letališču.

75-letna pevka Diana Ross je nedavno nastopila na festivalu džeza in dediščine v New Orleansu(Jazz and Heritage Festival), a ji očitno ni bilo všeč, kako se je do nje obnašalo osebje na tamkajšnjem letališču. Dejala je, da se je počutila "zlorabljeno", ker jo je varnostnica pretipala med nogami med rutinskim pregledom, celotna izkušnja pa jo je privedla na rob solz.

Rossova je bila med nastopajočimi na omenjenem festivalu, kjer so jo sicer "obravanavali kot kraljico", nad osebjem na letališču pa je bila ogorčena, kjer se je zapletla tudi v verbalno izmenjavo z upravnikom za varnost prevoza.

"Ne to, kaj je bilo narejeno, temveč kako. Počutim se zlorabljeno – še vedno čutim roke med mojimi nogami, spredaj in zadaj (mi je rekla, da je to njena služba) Uau!! Zares mešani občutki, čeprav vedno želim videti le dobre stvari, a se trenutno ne počutim dobro,"je tvitnila Rossova.

Preiskava o tem dogodku poteka, sicer pa posnetki kamer menda kažejo, da je varnostna služba sledila protokolu, hkrati pa pristojni trdijo, da vse potnike obravnavali s spoštovanjem in vljudnostjo.

Rossova je nekaj ur kasneje že tvitnila, da "se počuti bolje"in delila posnetek njenega nastopa na festivalu, na katerem je za nastope zamenjala kar devet različnih oblek.