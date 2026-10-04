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Ruby Rose kot najstnico obtožili umora štiriletnega dečka

Los Angeles, 04. 10. 2026 12.28 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
E.K.
Ruby Rose

Avstralska igralka Ruby Rose je javno spregovorila o dogodku iz najstniških let, ko so jo po tragični nesreči na otroškem igrišču po krivici osumili odgovornosti za smrt otroka. Dogodek je močno zaznamoval njeno mladost.

Ruby Rose je prvič v javnosti spregovorila o pretresljivem dogodku iz najstniških let, ko so jo po tragični smrti štiriletnega dečka pri 15 letih osumili, da je odgovorna za njegovo smrt. Zdaj 40-letna avstralska igralka je med gostovanjem v podkastu Kaitlyn Bristowe razkrila podrobnosti dogodka, ki jo je močno zaznamoval.

Ruby Rose
Ruby Rose
FOTO: You Tube

Pojasnila je, da se je z mamo udeležila druženja sredi narave. V nekem trenutku je s prijateljico zapustila preostalo družbo in na toboganu opazila nekaj, za kar je sprva mislila, da je lutka. "S prijateljico sva se spogledali in začeli hoditi proti njej. Ko sva prišli dovolj blizu, sva ugotovili, da gre za človeka," se je spominjala in dodala: "Iz ušes, nosu in ust mu je tekla kri. Bilo je zelo travmatično."

Igralka je dečka dvignila in ga odnesla v hišo, kjer so mu odrasli začeli nuditi prvo pomoč in ga oživljati. Ker je ob prihodu reševalcev še dihal, je Rose sprva verjela, da mu je rešila življenje. Reševalci so ga nato odpeljali v bolnišnico. "Poklicali so me in povedali, da najverjetneje ne bo preživel, da ga pri življenju ohranjajo aparati in da stanje ni dobro. Družini sem lahko le poslala svoje misli in ljubezen," je povedala. Ker je bil deček po njenih besedah predolgo možgansko mrtev, so zdravniki pozneje izključili aparate, ki so ga ohranjali pri življenju, in štiriletnik je umrl.

Le dan pozneje pa so na srednjo šolo, ki jo je obiskovala Rose, prišli policisti in jo zaslišali zaradi tragičnega dogodka, kar pa ji je prislužilo ogromno grdih pogledov in predvsem zbadljivk, ki so jo zlomile. Rose je pojasnila, da je bil smrti priča dečkov starejši brat, ki je po travmatičnem dogodku doživel disociativno amnezijo in se sprva ni mogel spomniti, kaj se je zgodilo. Pozneje so se mu spomini vrnili in policiji je povedal, da je šlo za tragično nesrečo. "Vrnil se je na policijo in hvala bogu povedal, kaj se je zgodilo. Policisti sicer tako ali tako niso verjeli, da sem bila kriva jaz, vendar se takšne zgodbe ne končajo vedno tako. Spomnil se je dogodka in mene so oprostili suma, a dečkova mama me kljub temu ni želela na pogrebu. Tako so šli vsi razen mene," je dodala zvezdnica.

Ruby Rose
Ruby Rose
FOTO: Profimedia

Rose je pozneje začela igralsko kariero in se leta 2013 preselila v Hollywood. Svetovno prepoznavnost si je ustvarila z vlogami v filmih Prava nota 3, John Wick 2 in Nevidno zlo: Zadnje poglavje. Po poškodbi hrbtenice, ki jo je utrpela med snemanjem serije Batwoman, v kateri je igrala glavno vlogo, pa se je postopoma umaknila iz središča pozornosti. Danes živi precej mirnejše življenje na podeželju v avstralski zvezni državi Viktorija.

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