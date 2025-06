Rumer Willis o očetovi demenci: Čutim globoko bolečino

"Danes je težek dan, saj v prsih čutim globoko bolečino, ker bi rada govorila s teboj in ti pripovedovala o vsem, kar se mi dogaja v življenju. Te objela, te vprašala o tvojem življenju in zgodbah, težavah in uspehu. Želim si, da bi te več spraševala, ko si mi o tem še lahko pripovedoval," je zapisala Rumer in tako namignila, da ima njen oče težave s spominom in govorom, kar so znaki demence.

"Vem, da si ne bi želel, da sem žalostna, zato bom poskusila biti hvaležna in se opomnila, kolikšno srečo imam, da si ti moj oče in si še z mano. Še vedno te lahko objemam in držim, te poljubim na lice, podrgnem po glavi in ti pripovedujem zgodbe," je še pripisala 36-letna Willisova hči in dodala, da se njenemu očetu vedno, ko vidi njeno 2-letno hčer, zasvetijo oči.