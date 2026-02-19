Rumer Willis brez finančne podpore slavnih staršev: dela štiri službe

Hči Brucea Willisa in Demi Moore trdi, da od slavnih staršev ne prejema nikakršne finančne pomoči, medtem ko kot mati samohranilka vzgaja svojo hčerko Louetto . "Čim prej potrebujem dremež in dan pod odejo," je 37-letnica med drugim zapisala na družbeno omrežje in kasneje odgovorila še na vse sovražne komentarje, ki jih je na račun tega prejela. Mnogi namreč menijo, da je zagotovo preskrbljena in da zanjo skrbita bogata starša.

"Delam štiri različne službe, da preživljam svojo hčerko," je pojasnila podjetnica in dodala: "Sem edina, ki preživlja svojo dveletnico. Ne živim od skrbniškega sklada in ne prejemam denarja od staršev. Večinoma nimam pomoči pri njej. Kaj pa, če bi se torej vsi malo ustavili, preden sodite in sklepate?"

Nato je še poudarila, da se zaveda svojega privilegija v življenju in da tega ne jemlje za samoumevno. "Ne živim tako, da bi družinske podpore obravnavala kot rezervni načrt. Zelo sem ponosna na to, da skrbim zase in za svojo hčerko, in nosila sem resničen finančni stres in odgovornost. Bila so leta, ko sem bila edina oskrbovalka več ljudi, saj sem se spopadala z nosečnostjo, nerednimi službami in negotovostjo, ki je s tem povezana."

Willis, ki se je prvorojenke z nekdanjim možom Derekom Richardom Thomasom razveselila leta 2023, je dejala, da zagotovo razume, kaj pomeni garati, in da razume, kaj pomeni imeti finančni pritisk.

Rumer je najstarejša hči nekdanjega legendarnega para, pred njuno ločitvijo leta 2000 pa sta se jima rodili še Scout, ki je zdaj stara 34 let, in Tallulah, ki ima 32 let.