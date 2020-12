Rumer Willis zaskrbljena, ker je bila v stiku z okuženo osebo: Nosite masko

Hči Demi Moore in Brucea Willisa je v Instagramovi zgodbi (videoposnetek, ki izgine v 24 urah, op. a.) pozvala sledilce, naj zaščitijo sebe in druge, ker pandemija koronavirusne bolezni še vedno divja po svetu. Rumer Willis je zapisala: "Ni časa za razpravo!"

"Pravzaprav me ne zanima, ali želite nekaj dobrega narediti zase, ampak nosite presneto masko," je dejala 32-letnica, potem ko je bila v stiku z nekom, ki je zbolel za covidom-19. "Danes sem bila izpostavljena tveganju, ker nekdo ni čutil potrebe, da bi spregovoril o simptomih ali si nadel masko. Odkrito povedano, sem precej prestrašena in jezna,"je dejala Rumer. "Ni tako težko biti olikan človek in zaščititi sebe in druge."

Igralka je pred tem aprila v intervjuju s svojimi starši že izrazila mnenje o neupoštevanju zaščitnih ukrepov, ko je dejala, da poskuša ostati potrpežljiva, kadar se ljudje ne držijo varnostnih usmeritev in priporočil:"Zdi se mi, da se kot družina po najboljših močeh trudimo slediti pravilom in se držati prave poti. Ni moja dolžnost, da nadzorujem ali odločam, kako se bodo vedli drugi. Vplivam lahko le na to, kako se bom odločila sama." Ob tem je še dodala, da se ji zdi neprimerno videti ljudi, ki ne upoštevajo osnovnih pravil, kot sta socialna distanca in nošenje zaščitnih mask.