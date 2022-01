Rupert Grint dojema Rowlingovo kot teto, s katero ne deli vsakega mnenja

O svojem liku čarovnika je Grint v intervjuju dejal, da je v njem zakoreninjen: "Zelo težko se ločim od Rona – združila sva se v isto osebo. Ne morem verjeti, da se je vse začelo pred 20 leti. Vsekakor me je izklesalo v to, kar sem danes," je povedal igralec, ki je lani prvič postal očka. Dodal je, da Daniela Radcliffa in Emme Watson ne vidi pogosto, zato je bila posebna epizoda ob okrogli obletnici prvega filma, kjer so se ponovno srečali, še toliko bolj nostalgična.

V preteklosti so svoje stališče glede Rowlingove, ki je s svojimi izjavami večkrat nasprotovala pripadnikom transspolne skupnosti, podali tudi drugi igralci filmske uspešnice o mladem čarovniku. Radcliffe je pripadnikom LGBTQ+ skupnosti stopil v bran in zapisal, da se s pisateljičinimi kontroverznimi tviti ne strinja: "Transspolne ženske so ženske. Vsaka izjava, ki kakor koli izenačuje njihov obstoj ali dostojanstvo, briše celotno transskupnost." Nato se je oglasila še Watsonova, ki je svojim transspolnim sledilcem dala vedeti, da jih sama vidi in jih ima rada takšne, kot so.