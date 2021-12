Rupert Grint je močno navezan na vlogo iz Harryja Potterja

Dvajset let po tem, ko se je prvič pojavil kot Ron Weasley v filmu Harry Potter in kamen modrosti, bo Grinta skupaj z Danielom Radcliffom, Emmo Watson in preostalo igralsko zasedbo zopet stopil v čarobni svet Bradavičarke (šole za mlade čarovnike, op. a.) in proslavil okroglo obletnico. Radcliffe, Grint in Emma Watson so v osmih filmih o mladem čarovniku Harryju Potterju upodobili glavne junake Harryja, Rona in Hermiono. V retrospektivni oddaji Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts bodo zato v svežih in poglobljenih intervjujih spregovorili o svojih izkušnjah s snemanja, spominih in drugih podrobnostih.