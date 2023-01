Rupert Grint o liku Rona: Do njega sem precej zaščitniški

Britanski igralec Rupert Grint je v pogovorni oddaji This Morning dejal, da je pripravljen ponovno zaigrati Rona: "Ja, mislim, da bi, v kolikor bi bil primeren čas in bi se vsi vrnili, ponovno zaigral." Dodal je, da gre za zelo posebno vlogo: "To je lik, ki mi je zelo pomemben, z njim sem odrasel. Na nek način sva postala ista oseba. Prav tako sem do njega precej zaščitniški, to je bilo moje celo otroštvo."