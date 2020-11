Rupert Grint se je pridružil Instagramu in objavil fotografijo s hčerjo

Igralec Rupert Grint , ki smo ga lahko spremljali v franšizi o Harryju Potterju v vlogi Rona Weasleyja, je razveselil oboževalce, ker si je ustvaril profil na Instagramu . Prvo deljeno fotografijo je posvetil novorojenki. "Živijo, Instagram ... 10 let prepozno, ampak tukaj sem. Grint je na 'Gramu! Tukaj sem, da vas predstavim Wednesday G. Grint . Ostanite zdravi! Rupert," je ob fotografiji zapisal 32-letnik.

Zaljubljenca sta maja sporočila, da sta postala starša. "Rupert Grint in Georgia Groome sta z veseljm potrdila rojstvo deklice," je sporočil njun predstavnik. "Prosita, da spoštujete njihovo zasebnost ob tem zelo posebnem času." Le mesec pred tem sta igralca potrdila novico o nosečnosti.

Rupert Grint in Georgia Groome s hčerko na sprehodu.

Zdi se, da zvezdniki vse bolj poudarjajo, kako lahko soj žarometov škoduje družinskemu življenju, a je igralec Harryja Potterja vesel, da se lahko na ta način poveže z oboževalci, do zdaj pa je že zbral več kot milijon sledilcev. Oboževalci so z navdušenjem komentirali fotografijo in mu izrekli dobrodošlico.