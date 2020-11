Rurika Gislasona po nazivu najbolj seksi nogometaša oboževalke prosile za donacijo sperme

Rurik Gislason je po tem, ko so ga pripadnice nežnejšega spola izglasovale za najbolj seksi nogometaša svetovnega prvenstva v nogometu leta 2018, začel dobivati nenavadne ponudbe. 32-letnik, ki se je odločil, da kopačke obesi na klin in se posveti igralski karieri, je prejel kar nekaj sporočil, v katerih se ženske zanimajo za odkup njegove sperme.

Po tem, ko je bil izbran za najbolj seksi igralca turnirja, so ga oboževalke zasule s sporočili, nekatera od teh pa so vsebovala tudi bizarne želje in zahteve. Nogometaš je priznal: ''Po tekmi sem v roke vzel telefon, da bi prebral sporočila, med njimi pa so bila tudi takšna, v katerih so bila vprašanja, ali sem pripravljen donirati spermo.''