Rusi so šli še korak dlje in svoje filmarje prvi poslali v vesolje. Tako bodo prvič v zgodovini tam posneli celovečerni film z naslovom Izziv. Vesoljsko plovilo z glavno igralko, režiserjem in izkušenim astronavtom je vzletelo iz Kazahstana, snemali bodo 12 dni, nato pa se bodo vrnili na zemljo. Film govori o zdravnici, ki se odpravi v vesolje, da bi rešila življenje astronavtu.