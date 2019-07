Rusi prek Instagrama grozijo Lady Gaga

Čeprav so v javnosti nedavno zaokrožile fotografije, ki potrjujejo prisotnost novega moškega v življenju supermanekenke Irine Shayk, njeni ruski oboževalci očitno ne morejo preboleti dejstva, da se je razšla z Bradleyjem Cooperjem. Za razhod krivijo Lady Gaga, kateri so začeli pisati grozilna sporočila.

Kdor je bil v zadnjih dneh pozoren na uradni Instagram profil glasbenice Lady Gaga, je lahko pod nekaterimi nedavnimi objavami zasledil množico komentarjev, napisanih v ruski cirilici. Jezni komentatorji so se namreč nad ameriško glasbenico spravili z obtožbami, da je kriva za razhod njihove (ruske) supermanekenkeIrine Shaykin igralca Bradleyja Cooperja, ji v svojih sporočilih namenili žaljive besede in ji celo grozili.

Pod Gagino objavljeno fotografijo, ki je v enem dnevu po objavi zbrala skoraj 1 500.000 'všečkov', so tako pristali zapisi: ''Uspeli smo vrniti Krim, vrnili bomo tudi Bradleyja,'' ''Bratje, iz druge svetovne vojne smo prišli kot zmagovalci! Kaj nas stane, če izvedemo pritisk na Gaga?'' in ''Niste napisali komentarja Gaga? To pomeni, da niste Rus!'' Med poplavo komentarjev s strani ruskih uporabnikov Instagrama skoraj ni zaslediti ničesar drugega, kot zapisov v cirilici. Lady Gaga se na žaljive besede in grozilna sporočila zaenkrat ni javno odzvala.

Spomnimo, pred kratkim so v javnosti zaokrožile fotografije, na katerih so tuji fotografi ujeli Shaykovo med preživljanjem popoldneva z neznanim moškim. Njune kretnje so dale slutiti, da je med njiima več kot le golo prijateljstvo. Ruska manekenka se na poročanje tujih medijev zaenkrat še ni odzvala.