Rusija prepovedala delovanje fundacije zakoncev Clooney

Rusija je prepovedala delovanje fundacije igralca Georgea Clooneyja. "Dejavnosti Clooneyjeve fundacije za pravico so na ozemlju naše države nezaželene," je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP zapisalo rusko tožilstvo. "Organizacija izvaja dejavnosti, namenjene diskreditaciji Rusije, aktivno podpira lažne patriote ter člane prepovedanih terorističnih in ekstremističnih skupin. Ti t. i. borci za pravičnost pod krinko humanitarnosti spodbujajo pobude za kazenske preiskave proti najvišjim ruskim oblastem," so dodali.