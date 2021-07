Rušili bodo hišo, v kateri že 15 let prebiva Al Pacino

Nehmadi, njen lastnik, je v tistem času za 19 milijonov evrov kupil tudi sosednjo hišo, tudi to pa je v preteklosti uporabljala Collinsova, ki je umrla leta 2015 po dolgi bitki z rakom na prsih. Pacino se je z nepremičninarjem pogodil za dobro ceno in v hiši ostaja vse do danes.

Sedaj se je nepremičnina znašla na trgu. Žal pa fotografije notranjosti niso dosegljive, saj najemnik, po besedah agenta Richarda Meslana, zahteva zasebnost. "Hišo bo ob nakupu treba zrušiti in na njenem mestu zgraditi novo," je še dodal v opisu.