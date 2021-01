Rusinja Irina zaročena z zvezdnikom telenovel: roko krasi skromen prstan

Oboževalci so seveda takoj opazili zaročni prstan, ki je precej skromen glede na njun zvezdniški status. Prstan ima namreč zelo majhen kamen, zato je precej drugačen od tistih, ki jih ameriški zvezdniki poklanjajo svojim izbrankam. Spomnimo se samo na ogromni diamant, ki ga že skoraj dve leti nosi J.Lo . A saj veste: najpomembnejša je ljubezen in ne teža dragulja na roki.

Gabriel Soto in Irina Baeva sta po treh letih viharne zveze sporočila, da sta se zaročila. To sta storila že oktobra, z novico pa sta počakala vse do danes.

Spomnimo, da je bilo okrog njune zveze prelitega veliko črnila, saj je bil Gabriel pred tem še poročen z igralko Geraldine Bazán.

Spomnimo, da ima Gabriel Soto z igralkoGeraldine Bazán dve hčeri, Elisso Mariein Alexo Mirando, ki se z Irino odlično razumeta. Nekdanja zaljubljenca sta bila skupaj deset let, februarja 2016 pa sta se Gabriel in Geraldine sprehodila do oltarja. Novembra 2017 sta naznanila, da se ločujeta. Ob njunem razhodu so se pojavljala namigovanja, da je za propadlo zakonsko zvezo kriva tretja oseba, a oba sta govorice takrat zanikala.