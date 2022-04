Ruske vplivnice protestno uničujejo torbice luksuzne znamke

Vplivnica Liza Litvin je opisala svoj nakup v dubajski Chanelovi trgovini, v kateri so jo prosili, da pokaže osebno izkaznico, nato pa jo je vodja trgovine obvestil, da Rusom izdelke prodajo zgolj, če podpišejo izjavo, da njihovih izdelkov ne bodo nosili v Rusijo. Novo politiko poslovanja so potrdili tudi na sedežu priznane znamke, kjer so v izjavi za javnost pojasnili, da so pravila uvedli zaradi nedavno sprejetih sankcij Evropske unije. Te prepovedujejo "posredno ali neposredno prodajo luksuznih izdelkov kateri koli fizični ali pravni osebi v Ruski federaciji ali za njihovo uporabo v Ruski federaciji" . Dodali so, da se zavedajo, da lahko njihovi ukrepi, s katerimi izpolnjujejo zahteve zakona, nekaterim strankam povzročijo nevšečnosti, za kar se opravičujejo.

Manekenki so sledile še številne druge vplivnice, ki so se posnele, kako uničujejo torbice prestižne francoske znamke, s tem pa so izrazile svojo nejevoljo zaradi pravil, ki jih je Chanel protestno uvedel, potem ko je Rusija izvedla invazijo na Ukrajino. V prvem koraku je zaprl vse trgovine v državi pod Putinovo oblastjo, nato pa prenehal prodajati svoje produkte vsem ljudem, ki ne živijo v Rusiji, a nameravajo njegove izdelke uvoziti v državo.

Televizijska voditeljica in igralka Marina Ermoškina je Chanelovo potezo označila za "rusofobno", dokument, ki ga morajo Rusi podpisati ob nakupu, pa za "sramoten". Tudi ona se je posnela, kako uničuje drago črno torbico (cene segajo tudi do več tisoč evrov), pod posnetkom pa zapisala: "Niti ena torbica, niti ena stvar ni vredna več od ljubezni do moje domovine. Ni vredno spoštovanja, ki ga imam do sebe. Sem proti rusofobiji, sem proti znamki, ki podpira rusofobijo. Chanel je zgolj modni dodatek. Dodatek, ki se je na neki točki odločil, da bo ljudi, moje rojake, ponižal in jih diskriminiral na podlagi njihove narodnosti, česar ne morem tolerirati. Na koncu koncev so pomembna načela, in ne to, kar držiš v roki, ampak to, kar se skriva v tebi." Nato je svojih 300.000 sledilcev pozvala, naj se pridružijo izzivu in uničijo svoje Chanelove izdelke ali zgolj narišejo njegov logotip in ga v znak protesta prečrtajo.

Podobno je storila DJ-ka Katja Guseva, ki je dejala, da se zgleduje po Marini, in zapisala: "Vedno sem sanjala, da se bo v moji omari znašla Chanelova torbica, in to se je lani tudi zgodilo. Ko sem izvedela, kakšna pravila ima znamka za Ruse, sem se odločila te torbice umakniti iz svojega življenja, dokler se situacija ne spremeni."