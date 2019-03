Ruski misici tri mesece po izvolitvi 'zaradi laži' odvzeli krono

Kot pojasnjujejo, naj bi bil glavni razlog Semerenkino laganje: medtem, ko naj bi sporočila, da je zbolela in da bo zato nekaj časa neodzivna, naj bi v resnici uživala na Maldivih in objavljala slike na svojem Instagramu.

Odzvala se je tudi Alesia, ki je na svojem Instagram profilu v daljšem, jeznem komentarju zapisala:''Kakšni dogodki? Saj ni bilo nobenih dogodkov ... Niti nikakršnega mentorstva!'' Razložila je, da je bil njen telefon nekaj časa na popravilu in da ni prejela nikakršnega vabila na noben dogodek in nadaljevala z besedami: ''Če bi kdo resnično želel stopiti v stik z mano, bi me kontaktiral prek Instagrama, kjer preživim 24 ur na dan.'' Semerenko je prepričana, da je v ozadju odločitve organizatorjev večja zgodba, katere pa ni želela dalje komentirati. Priznala je, da bo po svetu še vedno hodila z dvignjeno glavo, ker ni storila ničesar napačnega in da je bila izkušnja postati miss nekaj, česar ne bo nikoli pozabila. Za konec je nagovorila tudi vse ruske in svetovne medije: ''Prosim, da me niti ne poskušate kontaktirati, ker ne bom dajala nadaljnih izjav. Svoje trače si izmislite brez mene.''