Ruski tekmovalec končno zapustil kitajski glasbeni resničnostni šov

'Netalentirani' Rus Vladislav Ivanov, ki je sodeloval v kitajskem pevskem šovu, je končno lahko zapustil tekmovanje. Usmilili so se ga privrženci oddaje, v kateri iščejo novo glasbeno senzacijo. Ti so namreč začutili njegovo stisko in željo po izstopu. Mladi lingvist, ki so ga producenti šova prepričali v sodelovanje, po tem, ko se je prijavil za mesto prevajalca, je tako znova svoboden.

Vladislav Ivanov, ki je v oddaji nastopal pod imenom Lelush, je končno zapustil tekmovanje. Po tem, ko je večkrat poudaril, da se počuti ujetega v resničnostnem šovu kitajske produkcije, se je po treh mesecih podal na tako želeno svobodo. "Hvala za vašo podporo,"je 27-letni Rus na socialnih omrežjih sporočil oboževalcem, ki zanj, na njegovo srečo, tokrat niso glasovali. Po tem, ko je zapustil šov z imenom Produce Camp 2021, v katerem ustvarjalci iščejo kandidate, primerne za novo glasbeno skupino, mu je dokončno odleglo. 10-tedenska tekma, v kateri se je približal statusu superzvezdnika, se je zanj končala po tem, ko je nepretrgoma moledoval za to, da ga gledalci izločijo iz konkurence.

icon-expand Vladislav Ivanov - Lelush, ki je želel del oddaje postati kot prevajalec, se je znašel v vrtincu nenavadnih zadolžitev. Dneve in tedne je vadil petje in ples. FOTO: Youtube

"Biti član fantovske zasedbe, ni del mojih sanj. Jaz ne znam niti peti niti plesati,"je med tekmovanjem izjavil Ivanov. Izrazil je svoje upe o tem, da ga ne bi podprli niti žirantje šova:"Medtem ko želijo nekateri tekmovalci za nastope prejeti oceno A(najboljšo, op. a.),si sam želim samo ocene F(najslabša, op. a.), ki predstavlja 'Freedom' - svobodo." Videti je bilo, da je njegova prošnja ravno zaradi konstantnega izražanja nezadovoljstva in poudarjanja odsotnosti kompetenc teden za tednom naletela na gluha ušesa. Vladislav je tako prišel nevarno blizu zadnjim enajstim tekmovalcem, ki se bodo združili v fantovsko skupino, podobno korejski zasedbiBTS. Kako se je mladi Rus sploh znašel v zmešnjavi, kljub temu, da je slava nekaj, česar se odločno otepa? Ivanov, ki tekoče govori kitajsko in angleško, se je rodil v Rusiji, kjer je delal kot jezikoslovec. Na Kitajsko je prišel zaradi študija modnega oblikovanja na šanghajski univerzi. Pred nastopom v oddaji je opravljal različna dela – učil je v šoli ter delal kot fotomodel in prodajalec kozmetike. Ker so v šovu potrebovali prevajalca, se je za to delo tudi prijavil, vendar se je po daljšem prepričevanju producentov odločil, da se v šovu tudi preizkusi. Ustvarjalce glasbenega spektakla je prepričal s svojim videzom, s podpisom pogodbe pa več ni bilo poti nazaj.

Introvertirani svetlolasec je svojo odločitev nemudoma obžaloval. "Režiser je videl, da tekoče obvladam mandarinščino, všeč pa mu je bil tudi moj videz, zato so me vprašali, če bi želel preizkusiti nov način življenja. Vendar, ta ples in petje, ki sta del mojega vsakdana, sta nekaj zelo utrujajočega, zato mi je dokaj hitro postalo žal,"je povedal v enem od intervjujev v zaodrju.

Tekmovanja žal ni mogel kar tako zapustiti. Njega in ostale tekmovalce namreč pred pobegom iz šova zadržuje stroga pogodba, klavzula mu ob izstopu neizprosno narekuje visoko denarno globo. To pa ni vse. Vsem sodelujočim so zasegli mobilne telefone, kamere pa so jim sledile 24 ur dnevno, sedem dni v tednu, vsako minuto dneva pa so prežemale izčrpavajoče vaje petja in plesnih gibov.

Ivanov se je tako zatekel k lastni netalentiranosti. Teden za tednom je gledalcem ponujal neprebavljive in nerodne nastope, vse v upanju, da ga ti čim prej izločijo. Načrt se je izjalovil, saj je postajal vse bolj priljubljen. "Prosim, ne spustite me v finale, utrujen sem,"se je glasil samo eden od njegovih številnih krikov na pomoč, njegova pozicija antijunaka pa je oboževalce šova podžgala k množični oddaji glasov. Med seboj so se celo spodbujali:"Ne pustite mu odnehati,"je na Twitterju zapisal eden ob gledalcev."Glasujte, naj dela od devetih do devetih, šest dni v tednu,"je zapisal drugi, eden od njih pa ga je celo označil za novodobnega sužnja. Agonija ruskega tekmovalca se je zaključila pred dnevi, ko mu ni uspelo zbrati dovolj glasov, da bi si zagotovil mesto v skupini, imenovani INTO1. Ob izstopu so mu v bran stopili ruski blogerji, ki so njegovo ujetništvo označili za "žalostno in absurdno", sam pa je s svobode na družbenih omrežjih objavil fotografijo, ki jo krasi širok nasmeh.