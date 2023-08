Russel Brand: Zakon s Katy Perry se je zgodil v najbolj kaotičnem času

Zakon Russlla Branda in Katy Perry se ni končal v prijateljskem vzdušju. Zvezdniški par, ki je bil poročen zgolj 14 mesecev, si je večno zvestobo obljubil leta 2010, kot je pred nedavnim povedal britanski komik, pa je bil to zelo kaotičen čas v njegovem življenju. Brand je zvezo s pevko prekinil kar po sporočilu, in sicer le nekaj minut pred tem, ko je stopila na oder.

"Poleg mojih občutkov naklonjenosti do Katy je bil čas, ki se ga spomnim, malce kaotičen in zame nekoliko nepovezan," je še razkril o obdobju, ko je bil v zvezi s Katy Perry. Ta se je po njunem razhodu sestajala s pevcem Johnom Mayerjem , nato pa našla ljubezen z igralcem Orlandom Bloomom .

Zvezdnik je dejal, da je v tistem času zelo slabo služil, dostojno plačilo pa je dobil šele po 30. letu starosti. "Takrat sem bil najbolj na očeh javnosti, saj sem delal v Ameriki," je povedal sedaj 48-letni igralec in dodal, da so bili sicer nekateri vidiki tistega obdobja čudoviti. Beseda je tako nanesla na njegovo nekdanjo ženo, za katero je povedal: "Je neverjetna oseba. Nekako neverjetno je bilo živeti za trenutek v tem pogledu ciklonskega tipa slave."

Perry in Bloom sta se avgusta 2020 razveselila prvega skupnega otroka, hčerke Daisy Dove. Ponovno srečo v ljubezni je iskal tudi Brand, ki se je leta 2017 poročil s pisateljico Lauro Gallacher, s katero imata 6-letno Mabel in 4-letno Peggy, nedavno pa sta sporočila, da pričakujeta tretjega otroka.

O nesrečni in nesojeni zvezi z Brandom je v preteklosti spregovorila tudi pevka, ki je dejala, da je v času, ko sta se poročila, še verjela v pravljice. "Preprosto je biti samski in te ne klicati zaradi svojih stvari, živeti svoje čudovito samsko življenje z mislijo, da si največji in najboljši, in delati, kar hočeš. Ko pa se odločiš za zvezo, pa si tam, da drug drugega učita lekcij," je leta 2019 dejala za revijo People.

"Sem zelo praktična oseba in realno gledam na stvari. Poročila sem se, ko sem bila stara 25 let, in verjela sem, da bom s to osebo ostala do konca življenja. Nisem prepričana, da je ta ideologija prava zame. Sedaj sem čisto drugačna oseba," je takrat še dodala.