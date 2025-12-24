Russell Brand deležen novih obtožb posilstva in spolnih napadov

Russell Brand se mora na sodišču v Londonu zglasiti 20. januarja, poročajo tuji portali. Igralec, ki je bil nekaj časa poročen z zvezdnico Katy Perry, je bil aprila obtožen posilstva, spolnega napada, ki ne vključuje posilstva, oralnega posilstva ter še dveh spolnih napadov. Obtožnica se je nanašala na kazniva dejanja, ki naj bi se zgodila med letoma 1999 in 2005 in v katera so bile vključene štiri ženske. Sojenje za te primere se bo začelo 3. junija prihodnje leto. Do takrat bo ostal na pogojnem izpustu, poroča spletni portal Variety.

Russell Brand FOTO: Profimedia

Vse ženske, ki so podale prijave proti zvezdniku, so deležne podpore posebej usposobljenih policistov, je ob novih obtožbah povedal glavni inšpektor londonske metropolitanske policije Tariq Farooqi. Po njegovih besedah preiskava, ki se je začela pred dvema letoma po predvajanju dokumentarnega filma televizije Channel 4 in objavah v časopisu The Sunday Times, še vedno poteka. Pozval je, da se jim tisti, ki jih ta primer zadeva ali imajo nove informacije, javijo.