Tuja scena

Russell Brand deležen novih obtožb posilstva in spolnih napadov

London, 24. 12. 2025 19.04 pred 21 minutami 2 min branja 1

Avtor:
E.K. STA
Russell Brand

Igralec Russell Brand je obtožen posilstva in spolnega nasilja v dveh novih primerih, je v torek sporočila londonska metropolitanska policija. Brand je bil sicer že aprila obtožen posilstva in več spolnih napadov, v katere so bile vključene štiri ženske, a se je na sodišču izrekel za nedolžnega. Novi obtožbi sta povezani z novima ženskama.

Russell Brand se mora na sodišču v Londonu zglasiti 20. januarja, poročajo tuji portali. Igralec, ki je bil nekaj časa poročen z zvezdnico Katy Perry, je bil aprila obtožen posilstva, spolnega napada, ki ne vključuje posilstva, oralnega posilstva ter še dveh spolnih napadov. Obtožnica se je nanašala na kazniva dejanja, ki naj bi se zgodila med letoma 1999 in 2005 in v katera so bile vključene štiri ženske. Sojenje za te primere se bo začelo 3. junija prihodnje leto. Do takrat bo ostal na pogojnem izpustu, poroča spletni portal Variety.

Russell Brand
Russell Brand
FOTO: Profimedia

Vse ženske, ki so podale prijave proti zvezdniku, so deležne podpore posebej usposobljenih policistov, je ob novih obtožbah povedal glavni inšpektor londonske metropolitanske policije Tariq Farooqi. Po njegovih besedah preiskava, ki se je začela pred dvema letoma po predvajanju dokumentarnega filma televizije Channel 4 in objavah v časopisu The Sunday Times, še vedno poteka. Pozval je, da se jim tisti, ki jih ta primer zadeva ali imajo nove informacije, javijo.

Preberi še Russell Brand se je izrekel za nedolžnega v primeru posilstva in spolnih napadov

Leta 1975 v delavski družini v Essexu vzhodno od Londona rojeni Brand je kariero stand-up komika začel kot najstnik. Na sceni je nastopil kot provokativni komik, se nato prelevil v hollywoodsko zvezdo, zatem v guruja proti establišmentu in ima še vedno milijone spletnih oboževalcev. Nastopil je v filmih, kot so Superžur in Pozabi Saro režiserja Nicholasa Stollerja, v filmu Jaz, baraba, ki sta ga režirala Chris Renaud in Pierre Coffin, ter v njegovih nadaljevanjih.

Russell Brand obtožbe posilstvo sodišče igralec

Božična voščilnica zakoncev Trump: Sta lahko videti še bolj nezadovoljno?

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
LinaAnil
24. 12. 2025 19.26
Med letoma 1999 in 2005, itak! Klasika. Ženske počakajo, da se ga splača scuzat, pol se pa spomnijo, da so mu pred 20imi leti same nastavle
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
